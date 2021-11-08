Збирав таємні дані, що мають військове призначення: у Харкові затримали шпигуна-азіата (відео)

Чоловіку вже повідомили про підозру / Колаж "Сьогодні"

Іноземного шпигуна та його українського спільниказатримали у Харкові. Вони працювали на користь спецслужб однієї з країн Східної Азії. Їх затримали, коли вони отримали документи із державною таємницею.

Про це повідомляє СБУ.

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Подробиці

Іноземний шпигун уже довго жив в Україні та шукав таємні відомості, що мають військове призначення. За гроші до своєї справи задля отримання секретних відомостей він залучив українця.

Під час обшуків у шпигунів вилучили засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які ще перевіряться.

Покарання

Наразі іноземцю повідомили про підозру за ст. 114 (шпигунство) КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його спільнику також повідомили про підозру у державній зраді (ст. 111 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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