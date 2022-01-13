Стало відомо ім'я загиблого воїна, якого російські найманці вбили на Луганщині

Віктору Кучеренку було 28 років/Фото: Баштанська РДА, колаж: "Сьогодні"

11 січня внаслідок обстрілу бойовиків в районі селища Новотошківське Попаснянського району на Луганщині загинув український військовий. Ним виявився старший солдат Віктор Кучеренко.

Про це повідомляє пресслужба Баштанської районної державної адміністрації.

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Деталі

"Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини. Розділяємо разом із рідними та близькими цей біль, схиляємо голови та підтримуємо вас у годину скорботи. Вічна пам’ять та шана нашим героям", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про загиблого?

Загиблий внаслідок обстрілу російських найманців Віктор Геннадійович Кучеренко народився 28 серпня 1993 року в селі Антонівка Новоодеського району на Миколаївщині. Навчався в Новолазарівській ЗОШ, згодом — у Казанківській гуманітарній гімназії, закінчив Казанківське СПТУ.

Бойовики почали мобілізацію

За даними української розвідки, 10 січня в армійських корпусах бойовиків почалися заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у межах яких заплановані збори з резервістами.

Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами.

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