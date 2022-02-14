Страшна ДТП на Закарпатті: за життя жінки борються медики, дитина загинула

В Ужгородському районі вагітна жінка потрапила в аварію / Фото: Колаж: Сьогодні
Біля села Середнє (Ужгородський район) 14 лютого сталася ДТП. Було травмовано вагітну жінку, нині вона у реанімації.
Про це повідомляє Закарпаття інфо.
Мікроавтобус зійшов із дороги, яку наразі ремонтують шляховики. В авто було двоє людей, чоловік травм не отримав.
"Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні у дуже тяжкому стані. Внаслідок аварії вона отримала множинні травми – потрійний перелом кісток тазу та внутрішня кровотеча. Жінка перебувала на 30-му тижні вагітності. На жаль, дитину вона втратила. Лікарі провели необхідні хірургічні втручання. Поки що медики борються за її життя", – розповів директор Ужгородської міськлікарні Юрій Курах.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- управління у стані сп'яніння – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини та перекидання транспортного засобу.
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