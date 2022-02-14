Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Львов Новини

Страшна ДТП на Закарпатті: за життя жінки борються медики, дитина загинула

Ольга Кравченко
14 лютого, 19:31
У постраждалої потрійний перелом кісток таза та внутрішня кровотеча

В Ужгородському районі вагітна жінка потрапила в аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля села Середнє (Ужгородський район) 14 лютого сталася ДТП. Було травмовано вагітну жінку, нині вона у реанімації.

Про це повідомляє Закарпаття інфо.

Реклама

Мікроавтобус зійшов із дороги, яку наразі ремонтують шляховики. В авто було двоє людей, чоловік травм не отримав.

"Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні у дуже тяжкому стані. Внаслідок аварії вона отримала множинні травми потрійний перелом кісток тазу та внутрішня кровотеча. Жінка перебувала на 30-му тижні вагітності. На жаль, дитину вона втратила. Лікарі провели необхідні хірургічні втручання. Поки що медики борються за її життя", – розповів директор Ужгородської міськлікарні Юрій Курах.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • управління у стані сп'яніння – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

Реклама
  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини та перекидання транспортного засобу.

Раніше ми писали: