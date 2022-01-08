Суд за ДНК-тест: хто хоче довести спорідненість із дочкою найстаршої мами в Україні? (відео)

У 2011 році 65-річна чернігівка Валентина Підвербна народила доньку. Колаж "Сьогодні"

Призначити ДНК – експертизу на спорідненість із дочкою найстаршої мами України. Такий позов розглядає суд у Чернігові від жінки, яка вважає себе біологічною матір'ю дівчинки. За історією її народження стежила вся країна. Чому тепер жінка звернулася до суду? Але яка реакція Валентина Підвербної, яка вже 11 років сама виховує доньку – дізнавалася Анжеліка Брушневська.

Деталі

Околиця Чернігова. У цьому будинку живе найстарша мати України. Що думає про судовий позов стосовно дочки зараз, ми спробували дізнатися. Народила Валентина Підвербна 11 років тому – у 65. У клініці жінка зробила штучне запліднення донорською яйцеклітиною. Тоді до чернігівської історії було прикуто увагу всієї країни. І тепер новий резонанс. З'явилася жінка, яка запевняє, що ця дитина – її. Тому використали її яйцеклітину, яку вона залишила у Київській клініці на зберігання та дозволу використовувати не давала. Тепер потребує ДНК тесту.

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"Йдеш повз, а вона дівчинку за голову і відвертає, щоб не поглянула, жодного разу не чула щоб вона свою дочку там у тролейбусі на ім'я називала", – розповідає місцева мешканка Ольга Павлівна.

Поки що ми спілкувалися з сусідами – Валентина Підвербна – викликала поліцію. Копов після довгих умовлянь жінка навіть пустила всередину помешкання.

"За нас спілкувалася нормально, на дівчинку агресії не було", – повідомив лейтенант поліції Сергій Нарядний.

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Тим часом ще одна жінка, яка вважає себе мамою дівчинки, живе в Ізраїлі. В Україні є адвокат. Той ЗМІ розповів, як його клієнтка дізналася про дівчинку.

"Моя клієнтка на початку 2021 року переглядала програму про дитину старшої матері України та помітила разючу схожість дівчинки з її дочкою та іншими родичами. Крім цього, загальними виявилися й проблеми зі здоров'ям, про що йшлося у програмі", – повідомив він.

Наступного тижня у Чернігові буде чергове судове засідання у справі щодо призначення ДНК-експертизи. Адвокат пообіцяв коментар із дозволу клієнтки. Юристи в галузі медичного права кажуть, що в Україні були випадки, коли лікарі переплутували яйцеклітини.

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"У разі якщо біологічна мати доведе що ця дитина є її рідною через тест ДНК на генетичну спорідненість, вона має право змінити актовий запис у свідоцтві про народження дитини на своє власне прізвище і забрати цю дитину на виховання", – сказала адвокат з медичного праву юридичної фірми "Ілляшев та партнери" Алла Цимановська.

Нам вдалося поспілкуватися з репродуктологом, який у 2010 році виробляв екстракорпоральне запліднення Валентину Підвербну. Переконує – помилки із яйцеклітиною – бути не могло.

"Помилитися неможливо, йде потрійне четверне маркування", – наголосив лікар репродуктолог.

Найгучніший скандал про плутанину – але не яйцеклітин, а ембріонів стався 2020 року. Тоді світ шокувала історія американської пари Анні та Ашота Манукянов, які дізналися, що їхній ембріон помилково пересадили іншій жінці. Народжену дитину суд зобов'язав повернути біологічним батькам.

Нагадаємо, на мешканку Чернігова Валентину Підвербну, найстаршу матір за версією Книги рекордів України з позовом звернулася жінка. Остання вважає, що її яйцеклітину незаконно використали для штучного запліднення.

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