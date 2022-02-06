Доба на передовій. На Донбасі бойовики шість разів порушили "тишу", є поранені

На Донбасі окупанти відкрили вогонь / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню. Двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли?

Озброєні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Пищевика двічі обстрілювали позиції з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Березового війська зробили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Є поранені

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку бойовиків порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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