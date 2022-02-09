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Цькування чи хвороба? У ДБР назвали можливі причини кривавої бійні у Дніпрі

Тетяна Очеретяна
9 лютого, 13:18
Правоохоронці мають основну версію трагедії на Південмаші – вона збігається зі свідченнями стрільця Артемія Рябчука

Солдат розповів про вбивство товаришів по службі в Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі розглядають три версії трагічної стрілянини на Південмаші у Дніпрі, внаслідок якої загинуло п'ятеро людей. Зокрема, це нестатутні стосунки, психічне захворювання чи робота з дестабілізації у країні.

Про це розповів директор ДБР Олексій Сухачов на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

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Які версії висунули

Сухачов повідомив, що основна версія Артемій Рябчук пішов на вбивство через нестатутні стосунки. Друга – він страждає на психічне захворювання і перебував у стані афекту. Третя – солдату доручили це зробити для дискредитації правоохоронних органів в Україні та дестабілізації правопорядку.

Солдат уже заявляв, що злочин скоїв через нестатутні стосунки, зокрема через постійне зневажливе ставлення і цькування.

"Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як потьмарення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він робив", – сказав директор ДБР.

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Проте ці дані перевірять уже медики.

Рябчук заявив, що його не били в частині

Сухачов уточнив, що Рябчук спростував дані про фізичне насильство з боку інших солдатів і командирів. Під час обстеження це підтвердилося: тілесних ушкоджень хлопець не має, п'яний він також не був.

Копи з'ясовують, як відео стрілянини потрапило в інтернет.

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Крім того, окремо розпочали розслідування дій поліцейських – допиту Рябчука одразу після його затримання.

Коротко про стрілянину

  • Трагедія сталася 27 січня. Солдат караульної служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Стріляв солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження, родом з Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.
  • Після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
  • Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
  • 3 лютого Рябчук раптово відмовився від свідчень та змінив адвоката.