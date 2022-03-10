Удар по пологовому будинку в Маріуполі був не випадковим – у МЗС РФ проговорились

Спікер МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву перед тим, як окупанти знищили пологовий будинок / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед тим, як бомба знищила пологовий будинок у Маріуполі й убила вагітних жінок, речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там "влаштували вогневі позиції".

Відео заяви Захарової опублікував у Telegram-каналі депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

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"У Маріуполі нацбати, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали в ньому вогневі позиції", – заявили в Росії.

Після слів Захарової російські військові скинули авіабомбу на пологовий будинок у Маріуполі та вбили вагітних жінок. Крім цього, багато хто отримав поранення.

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"Удар по пологовому будинку в Маріуполі був не випадковим. За 4 години до нього представниця МЗС РФ Захарова на брифінгу назвала цих жінок нацбатами, а місця народження дітей — вогневими позиціями", – написав Гончаренко.

У Маріуполі скинули бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню

Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Інформацію про постраждалих уточнюють. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення та терапія – все це знищено під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, мабуть, не гребує називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди полетить бомба. Росіяни! Ви не тільки перетнули межу неприпустимих відносин між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!"– йдеться у повідомленні.

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