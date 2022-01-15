Витік аміаку на "Стиролі" може призвести до екокатастрофи на сході України – експерт

У Горлівці на хімзаводі стався витік аміаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Всеукраїнська екологічна ліга відзначає негативні наслідки для довкілля та здоров'я людей через витік аміаку на "Стиролі" у Горлівці. Це підприємство до початку російської військової агресії було одним із найбільших виробників хімічної продукції. Завод відноситься до об'єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку.

Про це розповіла у коментарі для "Сьогодні" керівник Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

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Аварія у 2013 році

Остання аварія на "Стиролі" сталася у 2013 році, внаслідок якої стався викид газу аміаку, п'ятеро чоловік загинули та близько 20 постраждали.

"Будь-які пошкодження ємностей з аміаком становлять надзвичайну небезпеку для довкілля та життя і здоров'я людей. Аміак – безбарвний газ із запахом нашатирного спирту. Суміш парів аміаку з повітрям є вибухонебезпечною. У разі витоку аміаку можливе отруєння, тому що аміак спричиняє подразнення верхніх дихальних шляхів", – стверджують у лізі.

Поразки невеликими концентраціями викликає подразнення очей та слизової оболонки носа, слинотечу, головний біль, почервоніння обличчя, біль у грудях.

Пари аміаку при контакті зі шкірою викликають опіки різних ступенів. Симптоми високих концентрацій – різкий біль в очах і сльозотеча, почуття ядухи, сильні напади кашлю, запаморочення, біль у шлунку. Занадто високі концентрації можуть призвести до серйозних розладів здоров'я та загибелі людей.

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Яка допустима концентрація у повітрі

Гранично допустима концентрація аміаку в атмосферному повітрі населених пунктів така: середньодобова – 0,04 мг/м, максимальна разова – 0,2 мг/м. Токсичний набряк легенів розвивається у разі дії аміаку протягом години

концентрацією 1,5 г/м.

"Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від уряду України, Ради національної безпеки та оборони України звернутися до міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ щодо негайного розслідування обставин та наслідків витоку аміаку на "Стиролі", – каже Тимочко.

За її словами, безвідповідальна політика російської окупаційної влади на територіях Донецької та Луганської областей завдає значної шкоди навколишньому середовищу та загрожує життю та здоров'ю людей та призводить до порушення екосистем та природоохоронних територій; руйнування промислових, екологічно небезпечних об'єктів; погіршення санітарно-гігієнічних показників джерел питної води; порушення геологічного середовища.

Всеукраїнська екологічна ліга вважає за необхідне:

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Забезпечити систематичний збір та аналіз інформації про стан довкілля та еколого небезпечних об'єктів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та розбудову системи моніторингу стану довкілля організаціях з урахуванням вимог національного законодавства та вимог Директиви 2010/75/ЕС. про промислові викиди(комплексне запобігання і контроль забруднень).

Провести екологічний моніторинг стану промислових об’єктів підвищеної небезпеки, природоохоронних територій з оцінкою шкоди, завданої екосистемам (здійснити облік червонокнижних видів, визначити ступінь порушення та деградації ландшафтів тощо).

Здійснити геолого-екологічний аналіз вугільних шахт для визначення ступеня їхньої безпеки та розробити заходи з відновлення геологічного середовища після воєнних дій.

Забезпечити організацію супутникового моніторингу довкілля для оцінки техногенних ризиків та збитків, нанесених військовими діями та злочинними екологічно небезпечними рішеннями окупаційної влади, в тому числі, для розрахунків збитків від пошкодження земель лісового фонду, сільськогосподарських земель, об’єктів природно-заповідного фонду, стану водних ресурсів на окупованих територіях.

Розробити програми відновлення порушених екосистем із залученням представників міністерств, відомств, науковців, громадських природоохоронних організацій, місцевих органів влади Донецької та Луганської областей.

Що відомо про витік у Горлівці?

За даними української розвідки, 14 січня окупаційна влада доставила до Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" ємності з аміаком.

Ємності були негерметичні і через це стався значний витік небезпечної речовини.

У розвідці вважають, що хімічне забруднення може спричинити екологічну катастрофу на сході України.

Політологи зазначають, що вторгнення РФ малоймовірне але є привід для війни.

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