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У Черкасах мати знімала фільми для дорослих з маленькими доньками – що зараз з дітьми

Софія Ковнір
14 січня, 16:50
Жінку затримали та повідомили їй про підозру

У Черкасах затримали горе-мати. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкасах жінка знімала порноконтент за участю двох малолітніх доньок. Дівчаткам всього 6 та 8 років.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

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Деталі

У Черкасах викрили місцеву жительку, яка створювала порноконтент за участю двох малолітніх доньок, яким на момент скоєння злочину було 6 та 8 років.

Зняті файли жінка продавала в Інтернеті. Також вона пропонувала своєму знайомому вступати в інтимні стосунки з доньками на платній основі.

Наразі жінку затримали та повідомили їй про підозру.

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Що з дітьми?

Потерпілих дітей вилучено з небезпечного середовища і поміщено до центрів соціально-психологічної реабілітації, де їм надається відповідна допомога. Наразі слідчі дії продовжуються.

У Києві чоловік знущався над 5-річною дівчинкою

У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував п'ятирічну дівчинку. Мало того, він ще й зняв порнографічне відео з дитиною.

Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин. Він забрав дівчинку до себе додому і там зґвалтував. Постраждалою дитиною виявилася донька його знайомої.

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Поліція обшукала житло чоловіка. Там знайшли докази злочину, а також електронні носії з відеозаписами дитячої порнографії.

Затриманому повідомили про підозру у чотирнадцяти епізодах злочинних діянь.

Розпочато чотири кримінальних провадження:

  • за ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми вчинена щодо малолітнього,
  • ч. 4 ст. 152 – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди,
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів,
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років тюрьми. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

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