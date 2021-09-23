У Чернівецькій області випав сніг – фото

Гору Томнатик засипало снігом / Фото: Колаж: Сьогодні
У Чернівецькій області в четвер, 23 вересня, різко змінилася погода. На горі Томнатик пішов сніг.
Про це йдеться у спільноті РЛС "Памір" г. Томнатик у Facebook.
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Сніг випав на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району Чернівецької області. На вершині гори розташована покинута база радянської радіолокаційної станції "Памір".
"Подих зими: сьогодні на РЛС "Памір", – пишуть у спільноті.
У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи
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