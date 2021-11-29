У Дніпрі хулігани перевернули Ханукію та потрапили на відео

Вони знімали самі себе на телефон / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вранці, 29 листопада, у Дніпрі на Європейській площі п'ять хуліганів звалили Ханукію(світильник, який запалюють протягом восьми днів єврейського свята Ханука, – прим. ред.).

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

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Подробиці

О 5:47 підійшла діти та, знімаючи на телефон, крутилися навколо та біля цього об'єкта. Потім почали рухати і в результаті перевернули, після чого швидко втекли з місця подій.

На Львівщині хулігани розгромили вагон електрички

На Львівщині хулігани розгромили вагондизель Львів – Сокаль, знімаючи свої "розваги" на відео.

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Вандали виламували сидіння і трощили ними шибки вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей. Свої дії вони знімали на відео, яким, очевидно, вирішили похвалитися у соціальних мережах.

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