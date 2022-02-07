У Дніпрі на балконі багатоповерхівки знайшли понад 700 кажанів (фото)

Кажанів передали до Центру реабілітації рукокрилих / Колаж "Сьогодні"
У Дніпрі врятували понад 700 кажанів. Їх знайшли на балконі у багатоповерхівці. Наразі тварин уже доправили до Центру реабілітації рукокрилих, де їх оглядають.
Про це повідомляє Фельдман Екопарк.
Як врятували кажанів
Тварин знайшли на балконі багатоквартирного будинку в Дніпрі під час ремонту. Завдяки рятувальникам та волонтерам кажанів вдалося зібрати та передати до Центру реабілітації рукокрилих.
Чи не змогли б вижити самостійно?
Це руді вечорниці – один із найпоширеніших видів кажанів, які люблять влаштовуватися на зиму в українських містах, а саме у щілинах будівель та на балконах.
Вижити самостійно кажани, яких потривожили під час зимової сплячки, не можуть.
Незабаром тварин помістять на зимівлю у спеціальний холодильник, де вони перебуватимуть до весни, а у квітні їх повернуть у природу.
У парку Кривого Рогу з дерева випали кажани
У Кривому Розі у парку імені Федора Мершавцева при плановому омолодженні зелених насаджень з дерева випала спляча колонія кажанів.
"Курйозний випадок трапився цими днями в парку. При плановому омолодження зелених насаджень з одного з дерев випала спляча колонія кажанів. Звичайно ж, залишити тварин гинути не стали", – йдеться у повідомленні.
Співробітники парку протягом дня зв'язалися з харківським центром порятунку тварин та за їхніми рекомендаціями підготували тварин до транспортування.