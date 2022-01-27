У Дніпрі військовий відкрив стрілянину по людях – п'ятеро загиблих (фото)

У Дніпрі сталася трагедія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті та розстріляв товаришів по службі. Повідомляють про п'ятьох убитих та п'ятьох поранених.

Про це повідомляє "Інформатор" з місця подій.

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Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було, за попередніми даними, 22 солдати.

НП сталося рано-вранці / Фото: Інформатор

Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, його досі не знайшли.

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У приміщенні було, за попередніми даними, 22 солдати / Фото: Інформатор

На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено. Введено план "Сирена". Солдата ще не спіймали.

Швидку викликали солдати, яким вдалося вибігти / Фото: Інформатор

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Стрільба у Києві

25 січня о 15:50 у Шевченківському районі (вул. Володимирська, 23-А) чоловік зробив кілька пострілів з автомата Калашникова.

з автомата Калашникова. На місце події направили спецпідрозділ КОРД.

Як пишуть у ЗМІ, представники ГО "Український стяг" намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют.

Після цього до пункту обміну валют під'їхав автомобіль охоронної фірми, з нього вийшов працівник, який, сприйнявши те, що відбувається, як напад, зробив кілька пострілів угору з автоматичної зброї.

Потерпілих нема. Усіх учасників інциденту вже затримано.

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