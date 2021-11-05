У Донецьку створили копію ляльки-вбивці з "Гри в кальмара" (фото, відео)

У Донецьку створили ляльку із легендарного серіалу. Фото: колаж "Сьогодні"
У Донецьку створили копію відомої ляльки із популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". У Мережі пропонують поставити її на площі Леніна чи КПП на кордоні з Росією.
Про це пише видання APnews.
Що відомо про статую?
Де саме буде встановлена лялька і хто замовник – поки що невідомо. Відомо, що статую спорудило місцеве підприємство "Просування", отримавши приватне замовлення.
Реакція Мережі
Донеччани пропонують поставити статую ляльки на площі Леніна або КПП на кордоні з Росією:
- "Замість Леніна на площі поставлять, і щодня гратимемо";
- "На Успенці. На в'їзд. Щоб черга не рухалася",
- "Ймовірно, на кожному КПП із РФ".
Крім того, деякі місцеві жителі запевняють, що на окупованому Донбасі триває ця сама "гра в кальмари".
- "Все життя в "ДНР" – це гра в кальмара, тільки й виживаємо, як можемо";
- "У нас уже 7 років йде гра у кальмара".
Що означає лялька у серіалі "Гра в кальмара"?
В одній із серій "Гри в кальмара" учасники на смерть грали у гру з лялькою. Вони повинні були добігти до фінішної лінії, поки величезна лялька, стоячи спиною до них, рахувала від 1 до 5. Коли вона замовкла і оберталася, очі-камери починали фіксувати найменший рух. У цей момент учасники мали завмирати. В іншому випадку – кожного, чий рух зафіксує камера, вбивали.
Раніше ми писали:
А що буде з переможеними? В окупованому Донецьку пропонують зіграти в "Гру в кальмара"
- Серіал Гра в кальмара побив рекорд Netflix. Які проєкти він обігнав
- Через "Гру в кальмара" продажі білих сліпонів Vans виросли на 7800%. Де такі купити
- Поки ви дивилися Гру в кальмара, ми зібрали усі меми по цьому південнокорейському хіту від Netflix
- Гра в кальмара – південнокорейський хіт Netflix про ігри на виживання. Чому серіал у всіх на слуху