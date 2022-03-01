У Харкові окупанти обстріляли дві багатоповерхівки: є постраждалі

На щастя, загиблих немає/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У Харкові після обстрілу окупантів зазнали руйнацій верхні поверхи двох житлових 16-поверхових будинків. На щастя, без загиблих.

Про це повідомляє ДСНС України.

Реклама

Деталі

"28 лютого під час обстрілів зазнали руйнацій верхні поверхи двох житлових 16-поверхових будинків на вул. Кільцевій. З двох будинків було евакуйовано 35 осіб", — йдеться в повідомленні.

До евакуаційних робіт було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 осіб особового складу ДСНС.

Росія зазнає втрат

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли Байрактари.

Реклама

Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою Байрактарів знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 Градів та вісім бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.

Читайте також