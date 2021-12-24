У Харкові завершили розслідувати смертельну ДТП із 16-річним мажором – що відомо

Аварія сталася у жовтні / Колаж "Сьогодні"
У Харкові завершилося досудове розслідування у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Найближчими днями обвинувальний акт направлять до суду.
Про це повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Деталі
У справі про ДТП на проспекті Гагаріна, що сталося 26 жовтня 2021 року, завершено досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України (ч. 2 ст. 286 КК – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та ч. 1 ст. 38 – Свідомо хибне повідомлення про скоєння злочину).
Висновок останньої технічної експертизи встановив, що автомобіль підозрюваного на момент ДТП перебував у справному стані.
Крім того, в окремому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК).
Що відомо про ДТП?
- У Харкові 26 жовтня водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від машин відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що за кермом був підліток на ім'я Микола. Раніше він уже потрапляв у поле зоруправоохоронних органів – він "відзначився" стріляниною у магазині, а також відео, де порушує ПДР та ображав поліцейських.
- Наступного дня, 27 жовтня, поліція затримала 16-річного водія. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Незабаром у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня у Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід Миколі Харківському: його заарештували на 60 діб без права на внесення застави.