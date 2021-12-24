У Харкові завершили розслідувати смертельну ДТП із 16-річним мажором – що відомо

Аварія сталася у жовтні / Колаж "Сьогодні"

У Харкові завершилося досудове розслідування у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Найближчими днями обвинувальний акт направлять до суду.

Про це повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Деталі

У справі про ДТП на проспекті Гагаріна, що сталося 26 жовтня 2021 року, завершено досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України (ч. 2 ст. 286 КК – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та ч. 1 ст. 38 – Свідомо хибне повідомлення про скоєння злочину).

Висновок останньої технічної експертизи встановив, що автомобіль підозрюваного на момент ДТП перебував у справному стані.

Крім того, в окремому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК).

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Що відомо про ДТП?

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