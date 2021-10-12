В Івано-Франківську школярів відправляють на канікули на тиждень раніше

Канікули в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
В Івано-Франківську шкільні канікули почнуться на тиждень раніше. Це пов'язано з тим, що влада хоче поліпшити епідеміологічну ситуацію в країні.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.
Канікули в Івано-Франківську розпочнуться з 18 жовтня
Як розповів Марцінків, школи Івано-Франківська йдуть на канікули з 18 жовтня. За планом вони повинні були початися 25 жовтня, однак на оперативній нараді вирішили перенести їх на тиждень раніше.
Чому канікули почнуться раніше?
"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на COVID-19, так і на сезонні хвороби", – зазначив мер міста.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?
В Україні за останню добу виявили 11 996 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3164 особи більше, ніж вчора.
Всього інфекцію підтвердили у 2 562 085 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 352 жителів України (всього – 59 052). Вилікувати вдалося 2 297 899 інфікованих (5 419 – за останню добу).
В Івано-Франківську депутатів вакцинували під час сесії у міськраді
В Івано-Франківську депутатів міськради вирішили вакцинувати, не відриваючи їх від роботи – прямо під час сесії. Для отримання щеплень мер оголосив перерву 15 хвилин.
Про це повідомив глава міста Руслан Марцінків у Facebook.
Чиновники підписували згоду на вакцінцію і відразу отримували свою дозу вакцини. Марцінків зазначив, що спеціально все організували так, щоб "далеко не ходити".
"Таким жестом ми покажемо приклад та свою відповідальність. І за своє життя, і за життя ближнього", – написав мер.
Глава міста зазначив, що зараз у лікарнях міста лежать 132 пацієнти з ковідом, з них 11 – у реанімації.
Раніше ми писали:
- Вакцина або імунітет: вчені порівняли, що ефективніше проти COVID-19
- Примусова вакцинація в Україні: кого усунуть від роботи без COVID-сертифікату
- У лікарні Дніпра заповнена COVID-реанімація. Всі пацієнти – противники вакцинації