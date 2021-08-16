У Кирилівці збирають "урожай" медуз (фото)

У Кирилівці чистять пляжі від медуз. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кирилівку знову повернулися медузи. З 6-тої ранку на комунальному пляжі приступили до їх збору.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

"Хочу розвіяти міфи, сьогодні 16 серпня за ніч на берег викинуло медузи. А о 6-тій ранку приїхали працівники комунальної служби і збирали їх на трактор. Так що все нормально в селищі, медуз трохи, їх збирають періодично, чоловік вчора купався, нічого не пекло", – діляться обстановкою на курорті відпочивальники.

Також повідомляється, що на пляжі аншлагу сьогодні немає.

Читайте також:

Процес іде вже 40 років – звідки в Кирилівці взялася навала медуз

Реклама

Що робити, якщо вжалила медуза

В Азовському морі поширений вид медуз – корнерот. Хоча опік від корнерота не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і людей похилого віку. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми.

Що радять лікарі:

У разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.

Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.

Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-вим оцтом.

Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка скупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Крім того, у Бердянську Запорізької області полчища медуз псують настрій відпочивальникам – через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.