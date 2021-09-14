У Краматорську двоє патрульних вимагали хабара у п'яних водіїв (фото)

Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому. Фото: СБУ

Служба безпеки України в Донецькій області викрила на хабарі двох поліцейських сектору реагування патрульної поліції Краматорського райуправління Нацполіції.

Як розповіли в пресслужбі СБУ, лейтенант і сержант поліції протягом декількох місяців систематично вимагали хабарі від водіїв, затриманих на водінні в нетверезому стані. В обмін на хабар обіцяли не притягати до відповідальності. "Такса" стартувала від 17 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час отримання чергового хабара, більше 15 000 гривень, на одній з вулиць Дружківки.

Читайте також:

Реклама

$ 30 тисяч. Слідчому поліції Києва пропонували хабар після обшуку нарколабораторії

Що їм інкримінують

Зараз зловмисникам оголошено про підозру за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

"Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми вимагання осіб та інших можливих фактів отримання патрульними хабарів", – йдеться в повідомленні.

Читайте інші новини по темі: