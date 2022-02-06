У Кропивницькому легковик влетів у позашляховик: серед потерпілих — дитина (відео)

Усіх постраждалих в аварії госпіталізували/Колаж: "Сьогодні"

У Кропивницькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Внаслідок інциденту травмувалося троє осіб.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

Аварія сталася 6 лютого у середмісті Кропивницького. Автомобілі Mitsubishi та Suzuki зіткнулися на перехресті поблизу автомобільного ринку. Внаслідок ДТП пасажири Mitsubishi — жінка та дитина — травмувалися. Їх госпіталізували. Водія з понівеченої іномарки довелося вирізати рятувальникам. Його передали лікарям.

Причина аварії

За словами очевидців дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля Suzuki не надав перевагу в русі Mitsubishi.

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Аварії в Україні

В Україні у 2021 році сталося 5019 аварій за участю водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння У цих ДТП загинуло 113 людей, 1072 особи отримали травми.

За січень 2022 року вже зафіксовано 6567 випадків нетверезого керування транспортом.

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