У Луцьку в ДТП маршрутка врізалася у тролейбус з пасажирами (фото)

У Луцьку в ДТП потрапили маршрутка та тролейбус. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 16 лютого, у Луцьку сталася ДТП за участю маршрутки та тролейбуса. Внаслідок зіткнення у автобуса розбиті скляні двері, у тролейбуса – вікна.

Про це повідомляє Суспільне.

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Подробиці аварії

Як розповів водій маршрутки №32, у маршрутці та тролейбусі на момент зіткнення перебували пасажири.

"У мене було орієнтовно 20 осіб. Викликали поліцію, і люди вийшли", – сказав чоловік.

Він зазначив, що тролейбус повертав і виходив на крайню смугу.

"Я виходив ліворуч. Він у дзеркало не глянув, почав вивертатися, вирівнюватися. Я виїхав майже на паркан і виходить боком уперся у скло тролейбуса", – додав водій маршрутки.

Що кажуть у поліції?

Патрульний Василь повідомив, що у ДТП ніхто не постраждав, а у маршрутки та тролейбуса – механічні пошкодження.

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"Водій маршрутки не дотримувався безпечного бічного інтервалу і допустив зіткнення з тролейбусом, який був з правого боку. Пишемо протокол на винуватця", – зазначив правоохоронець.

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У центрі Херсона легковик влетів у маршрутку – троє постраждалих

У центрі Херсона вранці, 15 лютого, в ДТП потрапили легковик Mitsubishi та маршрутка №29. У результаті постраждав водій авто та два пасажири громадського транспорту, зараз двоє з них у лікарні.

За попередньою інформацією, легковик Mitsubishi не пропустив маршрутку, яка рухалася головною дорогою. У салоні автобуса на момент аварії було близько 10 пасажирів.