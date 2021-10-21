У Луцькому зоопарку спалахнула пожежа: тварин не вдалося врятувати

Пожежа в зоопарку / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні вранці, 21 жовтня, в Луцькому зоопаркусталася пожежа. В результаті загинули три мавпочки.
Про це повідомляє ДСНС Волинської області.
Подробиці
Сталася пожежа в Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки. Там горів дерев'яний будиночок 2х3 м. У ньому жили мавпочки.
В 7:42 пожежники ліквідували вогонь. На жаль, загинули три мавпочки породи "Чорнявий мангобей".
Причина пожежі встановлюються.
Основні причини виникнення пожеж:
- необережне поводження з вогнем;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки.
Раніше ми писали:
- 31 липня, в Туреччині, де спалахнули масштабні пожежі, над Ізміром впав метеорит. Очевидці повідомляють про вибух, який відбувся після падіння.
- В умовах сильної за останні 30 років спеки лісові пожежі охопили передмістя грецької столиці. У ніч на середу кілька сотень людей змушені були тікати від вогню, який поширювався за лічені хвилини.
- В Якутії (Росія) масштабні лісові пожежі, які знищують все на своєму шляху. Густий дим огорнув Якутськ і навколишні населених пункти.