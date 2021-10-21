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У Луцькому зоопарку спалахнула пожежа: тварин не вдалося врятувати

Валентина Шаповал
21 жовтня, 13:35
Пожежа трапилася сьогодні вранці, але його причини поки невідомі

Пожежа в зоопарку / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вранці, 21 жовтня, в Луцькому зоопаркусталася пожежа. В результаті загинули три мавпочки.

Про це повідомляє ДСНС Волинської області.

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Подробиці

Сталася пожежа в Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки. Там горів дерев'яний будиночок 2х3 м. У ньому жили мавпочки.

В 7:42 пожежники ліквідували вогонь. На жаль, загинули три мавпочки породи "Чорнявий мангобей".

Причина пожежі встановлюються.

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Основні причини виникнення пожеж:

  • необережне поводження з вогнем;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки.

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