У Луганську прогриміли два потужні вибухи

Місцеві повідомляють, що горить газопровід. Колаж "Сьогодні"
У Луганську в ніч проти 19 лютого прогримів сильний вибух.
Про це повідомляють низка російських ЗМІ та місцеві жителі у соціальних мережах.
Деталі
У Луганську горить газопровід "Дружба". На місці працюю працівники місцевого МНС.
Наразі жодних даних про загиблих чи постраждалих поки що немає, так само як і про причини вибуху.
Загострення ситуації на Донеччині
- Вже другий день на території тимчасово окупованого Донбасу загострюється обстановка. 17 лютого обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів евакуювали в укриття.
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст . Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю. Планується, що буде вивезено близько 700 тисяч людей. Також повідомляється, що евакуація з Донбасу йтиме і вночі, багато автобусів у Донецьку знімали з рейсів спеціально для посадки дітей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків .
- "Народна міліція" повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль. Місцеві жителі написали у соцмережах, що на фото житловий квартал, а не будівля уряду.
- Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.