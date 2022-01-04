В Одесі маршрутник назвав ветерана АТО "малозабезпеченим". Ми дізналися про деталі скандалу

В Одесі маршрутник різко висловився про ветеранів АТО / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі водій маршрутки №242 прирівняв ветеранів АТО до малозабезпечених громадян. Багатьом українцям таке порівняння не сподобалося, і в Мережі розпочався скандал.

Відео інциденту опублікували у Telegram-каналі "Ху*вая Одесса".

Реклама

Автор ролика не уточнює дату зйомки, але, судячи з погоди за вікном, цілком реально, що він знятий днями. Оператор поцікавився у водія, чому той вважає ветеранів АТО бідними. Водій у відповідь сказав, що посвідчення учасників бойових дій дають нібито певним категоріям населення.

"Вам надали безкоштовний проїзд. А пільги дають багатодітним сім'ям та іншим. А якщо вам дали, значить, вас до них прирівнюють", – зазначив водій.

Реклама

При цьому ветеран, за його словами, оплатив проїзд самостійно.

Чи можуть покарати водія?

Відео наробило чимало галасу, на нього відреагував і представник Одеської області у Раді ветеранів України Олександр Голопотелюк.

"З морального погляду воно принижує честь та гідність, але з юридичної позиції факту відмови у перевезенні немає. Притягти водія до відповідальності важко. Не бачу, що водій порушив законодавство, він порушив моральні норми, принизив. У таких ситуаціях дуже хочеться дати по морді, але це не зовсім правильно", – сказав Голопотелюк у коментарі "Сьогодні".

На гарячій лінії перевізника, який працює на цьому маршруті, журналістам "Сьогодні" повідомили, що, можливо, керівництво прокоментує ситуацію пізніше.