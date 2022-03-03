В Одесі продавці залишили товар "на самообслуговування" та пішли волонтерити

Ринок в Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі продавці з ринку пішли виконувати волонтерську роботу, залишивши товар та записку для покупців. Фото опублікував у Facebook Юрій Андрєєв.
"У кого немає грошей — беріть безкоштовно у міру потреби. Слава Україні!" — говориться в записці.
"Наш народ не перемогти нікому!" — прокоментував блогер знімок.
Ситуація в Україні 3 березня
Українські військові розбомбили чергову колону техніки окупантів на Сумщині, від неї залишилися лише гори обгорілого заліза.
У Києві вночі було чути вибухи. Постраждалих немає, влада Києва продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури.
СБУ протягом вчорашнього дня затримала кількох диверсантів у різних областях України.
В Україні вбито генерал-майора російської армії, колишнього командира 7-ї дивізії ВДВ Андрія Суховецького.
Українців попереджають, що не потрібно співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали в Instagram.
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