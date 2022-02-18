В Одесі школярі повернуться на очне навчання: дата

Раніше школярі вчилися дистанційно / Колаж "Сьогодні"
У понеділок, 21 лютого, школярі Одеси повернуться за партита продовжать очне навчання. Однак є можливість навчатися і дистанційно.
Про це повідомила директор міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич, пише Думська.
"Якщо батьки хочуть продовжити дистанційне навчання, їм необхідно повідомити про це адміністрацію школи. І дитина навчатиметься онлайн у складі "збірного" класу" ", – наголосила Олена Буйневич.
Що заборонено в оранжевій зоні
робота навчальних закладів, у яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% працівників;
проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винесення та доставки;
робота спортзалів, басейнів;
діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
міжобласні та міжнародні перевезення.
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