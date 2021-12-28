В Одесі знову повідомили про мінування: що цього разу

Поліція перевіряє інформацію про замінування / Фото: Колаж: Сьогодні
Поліцейські перевіряють інформацію про замінування підприємства в Одесі та зерновому терміналі у Чорноморську.
Про це пише прес-служба поліції.
На спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано офіс на проспекті Шевченка, 4Д та термінал у Чорноморську.
Для перевірки зазначеної інформації на місця направлено вибухотехніку та слідчо-оперативну групу.
Нещодавно в Одесі "мінували" аеропорт
26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху. На місці події працювали профільні служби: слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.
Усього евакуювали 320 людей. Жодних вибухових речовин або пристроїв не виявили.
Що світить за хибне мінування
Покарання за хибне повідомлення про мінування в Україні є досить суворим – до 8 років в'язниці, але зловити "жартівників" важко. Вручають досить малу кількість підозр.
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