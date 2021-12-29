На Одещині прогримів потужний вибух у будинку – є жертви (фото)

На місці працювали рятувальники / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 29 грудня, у селі Кароліно-Бугаз Одеської області стався вибух у приватному будинку. Через це загинула людина.
Про це повідомили в ДСНС Одеської області.
Деталі
Будівля була прибудована до 2-поверхового житлового будинку. Через вибух там розбилися вікна та двері, а також частково пошкоджена капітальна стіна.
Чому стався вибух
Попередня причина вибуху – розгерметизація газового балону. Загинув 80-річний чоловік.
На місці працювало понад 15 рятувальників.
Вибух будинку на Одещині. Фото: ДСНС
На Прикарпатті стався вибух у лікарні
- У палаті реанімації Косівської райлікарні вибухнув кисневий балон.
- Площа пожежі становила 55 квадратних метрів. За лічені хвилини вогонь загасили. На місці інциденту виявили тіла загиблих.
- за інформацією ДСНС в Івано-Франківській області, з лікарні було евакуйовано 12 осіб.
- Станом на ранок 29 грудня кількість загиблих досягла 4.
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