В Одесу раптово прийшла весна: на вулицях зацвіли підсніжники (фото)

В Одесі зацвіли підсніжники / Фото: Колаж: Сьогодні

Через різке потепління в Україні серед січня почали прокидатися весняні рослини. В Одесі вже розпустилися проліски, у деяких жителів цвітуть черешні.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Одеса INFO".

Реклама

Квітучі первоцвіти помітили одесити на клумбі у дворі одного з будинків на Черемушках. Зазвичай ці квіти розпускаються ранньою весною.

Причиною аномалії стала надто висока і не характерна для січня температура повітря.

В Одесі зацвіли проліски. Фото "Одеса INFO"

"На подвір'ї почали розпускатися підсніжники. Очевидна причина – тепла для січня погода, яка тримається вже кілька днів", – написали у публікації.

Реклама

Крім того, у коментарях місцеві жителі написали, що крім пролісків цвісти почали і дерева, зокрема черешня.

А у мене черешня цвіте.

Дуже погано, що починає цвісти те, що за природою ще має спати. Особливо плодові дерева, якщо прокидаються. На гортензіях теж пуп'янки починають прокидатися, аби потім при морозі не загинули.

Які ще аномалії через погоду почалися в Україні

У Києві взимку зацвіли сакури – їх помітили у грудні на вулиці Липській у Печерському районі столиці.

У "Київзеленбуді" сайт "Сьогодні" запевнили, що цвітіння сакур у зимовий період у Києві спостерігається вже не вперше.

Реклама