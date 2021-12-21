Відео дня. У Харкові жінка каталася на собачій упряжці

Жінка каталася на санчатах з собаками. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові жінка каталася на санчатах, котрі тягли собаки. Момент зафіксували біля 128 школи.

Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "ХС Харків".

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Деталі інциденту

На відео можна помітити, як жінка катається на санчатах, які тягнуть собаки. Жителька Харкова каталася по тротуару біля школи №128.

"Ідеальний спосіб пересування в ожеледицю", – написали під роликом.

Реакція Мережі

У Мережі людей порадувала кумедна ситуація:

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"Крутяк. Я думаю, собакам по кайфу"

"Супер"

"Екотранспорт"

Під Харковом собаки тягнули лижників і сани

На аеродромі Коротич під Харковом відбувся фестиваль Winter Dog Fest. На вихідних його учасники влаштували перегони їздових собак. Тварини в упряжках тягнули лижників і сани з людьми.

Відвідувачі фесту могли побачити, погладити і сфотографуватися з собаками таких порід, як тибетські мастіфи, аляскинські маламути, хаскі, самоїди, якутські лайки, кавказькі та німецькі вівчарки, ердельтер'єр.