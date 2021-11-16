У Львові студентка зайнялася сексом на камеру під час онлайн-пари (відео)

У Львові новий скандал в університеті. Фото: колаж "Сьогодні"
У Львові у національному університеті імені Івана Франка одна зі студенток займалася сексом на парі і в цей момент забула вимкнути камеру. У підсумку відео розповсюдили у Мережі.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Так люблю той Львів, що бракує слів".
Деталі інциденту
У львівському університеті одна зі студенток під час онлайн-пари забула вимкнути камеру, тож викладач та одногрупники дівчини побачили, як вона займалася сексом на занятті.
Варто зазначити, що ролик з інтимним моментом миттєво поширився на Мережі.
Наразі адміністрація університету поки що не прокоментувала ситуацію.