На Львівщині посилюють правила проїзду у транспорті – дата

В Україні посилюють карантинні правила. Фото: колаж "Сьогодні"

З 22 листопада у Львівській області запровадять нові обмеження на перевезення пасажирів у заміському транспорті. Це пов'язано з поширенням COVID-19.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС у четвер, 11 листопада.

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Нові обмеження у Львівській області

З 22 листопада пасажири повинні мати при собі такі документи:

Негативний результат тесту на COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2), зробленого не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я;

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини (жовтий сертифікат) чи другою дозою (зелений сертифікат);

Свідоцтво, яке підтверджує, що людина одужала від зазначеної хвороби.

Варто зазначити, що перевірятимуть дотримання карантинних норм правоохоронці, Західне управління Укртрансбезпеки, управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА.

В Україні запроваджують нові обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

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Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 4778 осіб, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіли – 3 155 519 осіб;

одужали – 2 572 738 осіб;

летальних випадків – 74 857;

проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

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