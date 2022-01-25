Водія, який збив підлітків у Харкові, відпустили додому

Страшна ДТП з підлітками у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Водія Land Cruiser, який наїхав на двох підлітків на проспекті Науки у Харкові, звільнили під цілодобовий домашній арешт

Про це повідомляє "Суспільне Харків".

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"Водієві змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості. Відповідно, статтю перекваліфікували на ч. 1 ст. 286 КК України", – сказав спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко у вівторок, 25 січня.

Що сталося?

У Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської елітна іномарка Toyota збила людей , які йшли пішохідним переходом. У ДТП постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Як з'ясував сайт "Сьогодні", на місце ДТП приїхали слідчі, постраждалих забрала "швидка".

, які йшли пішохідним переходом. У ДТП постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Як з'ясував сайт "Сьогодні", на місце ДТП приїхали слідчі, постраждалих забрала "швидка". Водій Toyota Land Cruiser був у стані наркотичного сп'яніння - під впливом метадону.

- під впливом метадону. Раніше писали, що водій Toyota Land Cruiser може бути сином високопосадовця. Пізніше джерела "Сьогодні" серед харківських правоохоронців заявили, що спорідненість не підтвердилася. Як нам стало відомо, машина належала Дмитру Лисенку 1987 року народження.

Як нам стало відомо, машина належала Оскільки порушник перебував у стані наркотичного сп'яніння, спочатку було змінено кваліфікацію за ч. 2 ст. 286 ККУ на ч. 2 ст. 286-1 ККУ. Кваліфікація була новою статтею Кримінального кодексу, яка передбачає суворішу відповідальність саме за ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Внаслідок цього 25 січня порушника відпустили під домашній арешт.

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