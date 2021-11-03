Хвиля протестів "антивакцинаторів". Вже у третьому місті України люди вийшли на мітинг

В Україні протестують проти вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти COVID-вакцинації. Це вже третє місто, де відбувається мітинг.

Про це пише Telegram-канал ВЕХА (Харків).

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"Мешканці Харкова та області зібралися обговорити питання порушення конституційних прав", – йдеться у повідомленні.

У тому числі тут є частина людей, які не потрапили на пікет до Києва.

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"Мітинг – це насмішка над нашими медиками"

За словами Ляшка, у реанімаціях "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють.

"Збори людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками і над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід", – заявив глава МОЗ.

Крім того, Ляшко закликав усіх не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках МОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків

Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків

Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

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Перекрито такі місця:

вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")

пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)

перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,

перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")

перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська

перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька

вул. Паркова, 35.

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