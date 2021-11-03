Хвиля протестів "антивакцинаторів". Вже у третьому місті України люди вийшли на мітинг

В Україні протестують проти вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти COVID-вакцинації. Це вже третє місто, де відбувається мітинг.
Про це пише Telegram-канал ВЕХА (Харків).
"Мешканці Харкова та області зібралися обговорити питання порушення конституційних прав", – йдеться у повідомленні.
У тому числі тут є частина людей, які не потрапили на пікет до Києва.
"Мітинг – це насмішка над нашими медиками"
За словами Ляшка, у реанімаціях "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють.
"Збори людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками і над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід", – заявив глава МОЗ.
Крім того, Ляшко закликав усіх не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках МОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.
Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків
Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків
Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
Перекрито такі місця:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
- вул. Паркова, 35.