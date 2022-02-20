Усі розмови записують бойовики. Жителям ОРДЛО надходять SMS-попередження

Бойовики записують розмови мешканців ОРДЛО / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі окупованого Донбасу почали отримувати повідомлення про те, що їхні розмови записуватимуть, а повідомлення у соцмережах та месенджерах фіксуватимуться.

Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

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Денісова наголосила, що такими діями бойовики порушують правила Конвенції про захист прав людини та основних свобод, які гарантують права на приватність, свободу дотримуватись своїх поглядів та обмінюватися інформацією.

Крім того, омбудсмен заявила, що у ЗМІ з'явилися повідомлення про відключення інтернету та мобільного зв'язку у тимчасово окупованій Луганській області. Це також порушує права людини на отримання суспільно-важливої інформації, особливо в нинішніх умовах.

"Відключення мобільного зв'язку позбавить громадян засобів комунікації зі своїми рідними та близькими, тому закликаю забезпечити належну роботу підприємств, які надають послуги зв'язку", – написала Денісова.

Загострення на Донбасі