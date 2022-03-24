ЗСУ вдесяте вдарили по окупантах у Чорнобаївці

Десята серія серіалу "Чорнобаївка". Колаж "Сьогодні"

У четвер, 24 березня, збройні сили України вдесяте вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

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"Чорнобаївка", – коротко написав голова Миколаївської ОДА.

Окрім того, радник президента України Олексій Арестович також підтвердив розгром окупантів.

"На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України вдесяте завдали нищівного удару російським військам", – повідомив він.

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На кадрах видно спалахи безлічі вибухів. Ймовірно, використовували систему залпового вогню.

Війна в Україні 24 березня