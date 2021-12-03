Вдруге за місяць: у Кривому Розі знайшли ще одні людські останки

Останки знайшли вчора, 2 грудня / Колаж "Сьогодні"
Вчора, 2 грудня, на Окружному чоловіка виявив людські кістки.Він одразу повідомив у поліцію.
Про це пише сайт "Свої".
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Чоловік чистив комунікаційну криницю від сміття. Під час цього він знайшов останки.
На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група та слідчий Криворізького районного управління поліції. Поки незрозуміло, кому належать останки і як довго вони перебували у колодязі.
Як сайту "Сьогодні" повідомили у поліції, у місті лише за місяць знайшли вже другий череп.
"Ці останки спрямовані на експертизу, яка відповість на питання про те, наскільки давні вони", – повідомила речник місцевої поліції Оксана Лесонен.
Перші останки людини знайшли у листопаді
У Кривому Розі за училищем у Металургійному районі знайшли череп людини, обгризений собакою. Останки людини побачив хлопець, який різав деревину.
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