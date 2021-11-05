Вибухнув кілька разів: в Ужгороді біля школи спалахнув екскаватор (фото, відео)

В Ужгороді стався вибух. Фото: колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 5 листопада, в Ужгороді на території школи вибухнув екскаватор. У Мережі розмістили фото та відео з місця НП.
Про це повідомив очевидець Юрій Ломакін на сторінці у Facebook.
Що відомо про вибух?
Як стало відомо, екскаватор вибухнув у Новому районі на території школи №19.
За словами очевидців, вибух стався кілька разів.
До речі, на місці події жертв та постраждалих не виявлено.
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