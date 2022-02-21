Забирають прямо з вулиць. На Донбасі чоловіків масово відвозять до військкоматів

На Донбасі неспокійна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на ранок 21 лютого на Донбасі ситуація трохи вщухла порівняно з попередніми днями. Але водночас всім чоловікам до 55 років роздали повістки та зобов'язали їхати у військкомат.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що відбувається на Донеччині?
Репортери "Сьогодні" з'ясували, що зараз на Донеччині окупанти проводять повну мобілізацію.
"Сьогодні у нас зранку тихіше, ніж останні 2-3 дні. На шахтах усім чоловікам до 55 років роздали повістки, зобов'язали їхати до військкомату. Робиться це в рамках оголошеної мобілізації. Повідомили, що якщо ухилятимуться – посадять. Якщо чесно, то ми заправили машину, і якщо чоловіка захочуть забрати воювати, то їдемо з Донецька всіма правдами-неправдами", – розповіла нам мешканка Донецька.
"Сидимо у військкоматі, чекаємо незрозуміло на яку машину, яка повезе незрозуміло куди. Повна мобілізація", – також розповів нам один із мешканців Донецька.
У мікрорайоні Заперевальний учора, 20 лютого, чітко чули вибухи, але долинали вони здалеку – саме з боку лінії фронту.
"Ходять деякі люди і пропонують їхати в Росію, але старі люди – від 85 до 91 року – там залишилися, в одному з під'їздів не хочуть їхати. Плюс бояться, що їхні квартири пограбують мародери. Також пішли такі чутки, що десь уже почали тинятися порожніми будинками", – розповіли донеччани журналістам "Сьогодні".
Також нам стало відомо, що у Донецьку на вулицях правоохоронці зупиняють машини та перевіряють документи. А люди у спеціальній військовій формі з російським акцентом запитують у водіїв, яким немає 55 років, чи були вони у військкоматах та чи отримували повістки.
Крім того, у місті Сніжне Донецької області чоловіків також насильно відправляють на війну.
Людей забирають до військкоматів. Скріншот
Окупанти обстріляли Донбас 80 разів – поранено українського військового
Минулої доби, 20 лютого, на Донбасі російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Три рази Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
- Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Три рази Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Артема – з мінометів калібру 120 мм.
- Чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.
- Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Золоте – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
- Три рази Троїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Причепилівку – з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм.
- Три рази Болотне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
- Кримське – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Лопаскіно – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Новогригорівку – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Трудівське – з артилерії калібру 122 мм.
- Двічі Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Калинове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Богданівку – з артилерії калібру 122 мм.
- Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Станицю Луганську – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
- Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.
- Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм.
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
- Нову Михайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
- Залізне – з мінометів калібру 120 мм.
Є постраждалий
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікарні. Стан здоров'я – задовільний.
Станом на ранок 21 лютого окупанти зафіксували 8 порушень "тиші". Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Талаковку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Харчовик – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Водяне – з мінометів калібру 120 мм.
- Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
- Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.
Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози ворога.
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