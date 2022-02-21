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Забирають прямо з вулиць. На Донбасі чоловіків масово відвозять до військкоматів

Ексклюзив
Софія Ковнір
21 лютого, 10:20
Журналісти "Сьогодні" з'ясували реальну картину того, що зараз відбувається на окупованому Донбасі

На Донбасі неспокійна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 21 лютого на Донбасі ситуація трохи вщухла порівняно з попередніми днями. Але водночас всім чоловікам до 55 років роздали повістки та зобов'язали їхати у військкомат.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відбувається на Донеччині?

Репортери "Сьогодні" з'ясували, що зараз на Донеччині окупанти проводять повну мобілізацію.

"Сьогодні у нас зранку тихіше, ніж останні 2-3 дні. На шахтах усім чоловікам до 55 років роздали повістки, зобов'язали їхати до військкомату. Робиться це в рамках оголошеної мобілізації. Повідомили, що якщо ухилятимуться – посадять. Якщо чесно, то ми заправили машину, і якщо чоловіка захочуть забрати воювати, то їдемо з Донецька всіма правдами-неправдами", – розповіла нам мешканка Донецька.

"Сидимо у військкоматі, чекаємо незрозуміло на яку машину, яка повезе незрозуміло куди. Повна мобілізація", – також розповів нам один із мешканців Донецька.

У мікрорайоні Заперевальний учора, 20 лютого, чітко чули вибухи, але долинали вони здалеку – саме з боку лінії фронту.

"Ходять деякі люди і пропонують їхати в Росію, але старі люди – від 85 до 91 року – там залишилися, в одному з під'їздів не хочуть їхати. Плюс бояться, що їхні квартири пограбують мародери. Також пішли такі чутки, що десь уже почали тинятися порожніми будинками", – розповіли донеччани журналістам "Сьогодні".

Також нам стало відомо, що у Донецьку на вулицях правоохоронці зупиняють машини та перевіряють документи. А люди у спеціальній військовій формі з російським акцентом запитують у водіїв, яким немає 55 років, чи були вони у військкоматах та чи отримували повістки.

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Крім того, у місті Сніжне Донецької області чоловіків також насильно відправляють на війну.

Людей забирають до військкоматів. Скріншот

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Окупанти обстріляли Донбас 80 разів – поранено українського військового

Минулої доби, 20 лютого, на Донбасі російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Три рази Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
  • Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Три рази Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Артема – з мінометів калібру 120 мм.
  • Чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.
  • Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Золоте – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
  • Три рази Троїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Причепилівку – з артилерії калібру 152 мм.
  • Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм.
  • Три рази Болотне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
  • Кримське – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Лопаскіно – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Новогригорівку – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Трудівське – з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Калинове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Богданівку – з артилерії калібру 122 мм.
  • Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Станицю Луганську – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
  • Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм.
  • Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
  • Нову Михайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
  • Залізне – з мінометів калібру 120 мм.

Є постраждалий

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікарні. Стан здоров'я – задовільний.

Станом на ранок 21 лютого окупанти зафіксували 8 порушень "тиші". Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Двічі Талаковку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Харчовик – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Водяне – з мінометів калібру 120 мм.
  • Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
  • Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози ворога.

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