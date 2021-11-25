Закидали камінням і підпалили: у Донецькій області підлітки жорстоко вбили двох чоловіків

На Донеччині сталося страшне вбивство. Фото: колаж "Сьогодні"

У Донецькій області двоє хлопців – 16 та 18 років – жорстоко вбили двох чоловіків. Також вони спалили будинок.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Жахливі деталі

У серпні 2021 року 16-річний та 18-річний хлопці влаштували п'янку. Потім вони посварилися на вулиці зі своїм знайомим. Внаслідок цього 44-річного чоловіка побили.

Коли потерпілий знепритомнів, його затягли в покинуту будівлю і закидали камінням.

Свідком злочину став 52-річний перехожий. Зловмисники жорстоко вбили його і залишили в тому самому приміщенні. В одного з чоловіків хлопці витягли паспорт, військовий квиток та мобільний телефон.

Злочинці спалили будинок

За два дні підозрювані хлопці повернулися на місце злочину. Будинок, у якому сховали тіла, підпалили.

Що загрожує зловмисникам?

Максимальне покарання для злочинців – довічне позбавлення волі.

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