Закидали камінням і підпалили: у Донецькій області підлітки жорстоко вбили двох чоловіків

На Донеччині сталося страшне вбивство. Фото: колаж "Сьогодні"
У Донецькій області двоє хлопців – 16 та 18 років – жорстоко вбили двох чоловіків. Також вони спалили будинок.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Жахливі деталі
У серпні 2021 року 16-річний та 18-річний хлопці влаштували п'янку. Потім вони посварилися на вулиці зі своїм знайомим. Внаслідок цього 44-річного чоловіка побили.
Коли потерпілий знепритомнів, його затягли в покинуту будівлю і закидали камінням.
Свідком злочину став 52-річний перехожий. Зловмисники жорстоко вбили його і залишили в тому самому приміщенні. В одного з чоловіків хлопці витягли паспорт, військовий квиток та мобільний телефон.
Злочинці спалили будинок
За два дні підозрювані хлопці повернулися на місце злочину. Будинок, у якому сховали тіла, підпалили.
Що загрожує зловмисникам?
Максимальне покарання для злочинців – довічне позбавлення волі.