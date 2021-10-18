Заморозки до -5 градусів. Якою буде погода в Харкові 18 жовтня

Погода в Україні у жовтні. Фото: колаж "Сегодня".

У Харкові та області в понеділок, 18 жовтня, вночі будуть заморозки до -5 градусів, а вдень температура підніметься до 12 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, сьогодні в усіх районах області буде однакова температура на вулиці – 10-12 градусів тепла. Дощу в цей день не прогнозують, а ось вітер буде 5-10 м/с.

Як зміниться погода в Харкові 18 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала +13,6 градуси, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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