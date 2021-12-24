Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА

Олег Синегубов народився 1983 року в Харкові. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синегубова новим головою Харківської ОДА.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

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Подробиці призначення

"Призначити Синьогубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", – йдеться в указі №676/202 1.

До цього Синегубов очолював Полтавську ОДА.

Олег Синегубов народився 1983 року в Харкові. У 2004 році закінчив Національний університет внутрішніх справ.

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У 2000-2008 роках служив в органах внутрішніх справ України, а з 2008 до 2019 працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах – від старшого викладача до декана факультету.

В останні два роки Олег Синєгубов очолював Полтавську ОДА.

Нагадаємо, голову Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук, яка потрапила у скандал із нерухомістю у Криму , звільнили з посади. Таке рішення ухвалило уряд України 11 серпня .

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Айна Тимчук

, Айну Тимчуку було призначено на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 Володимиром Зеленським.

Її екс-чоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на колишній посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники зверталися до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія та Айну Тимчук.