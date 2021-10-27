Жорсткий карантин. З 30 жовтня у Львові буде запроваджено "червону зону"

У Львові введуть жорсткий карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові з 30 жовтня запровадять "червону зону" та додаткові карантинні обмеження. У місті спостерігається серйозне зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко під час брифінгу, передає "Сьогодні".

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"Завтра вранці відбудеться засідання міської комісії з ТЕБ і НС. Точно будуть акцентовані рішення щодо червоної зони, зважаючи на ту динаміку, яка є на сьогодні, ми розглядаємо ряд додаткових обмежувальних заходів, які будуть впроваджені згодом в той самий день, коли буде "червона зона". Які саме обмеження – озвучимо після рішення комісії з ТЕБ і НС, але вже сьогодні ми спілкуємось з усіма, кого це стосується, обговорюємо, які з тих заходів можуть бути ефективніші.

Він додав, що потрібно обмежити кількість комунікації.

"Сьогодні хворі на коронавірус потрапляють в лікарню у важкому стані. Щодня ми фіксуємо кількість померлих від коронавірусу 15-20, а то і більше людей", – сказав Москаленко.

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В Україні до червоної зони переходять ще 7 областей: список

З 30 жовтня в Україні до "червоної зони" карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Що забороняється?

Забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані.

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Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

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