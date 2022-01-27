Жахлива стрілянина у Дніпрі. З'явилося відео затримання 20-річного солдата

У Дніпрі затримали 20-річного Артемія Рябчука. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували відео затримання Артемія Рябчука, який влаштував страшну стрілянину по товаришах по службі 27 січня у Дніпрі. Хлопця зловили у селищі Підгородне.

Відповідний ролик розмістили в Telegram-каналі APnews.

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На кадрах можна побачити, як Рябчука затримали та повалили на землю.

Раніше повідомлялося, що солдат Нацгвардії Артемій Рябчук сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.

Хлопець, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати до поліції та повідомити про його місцезнаходження.

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Розслідування щодо стрільця здійснюватиметься за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 408 КК України).

Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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