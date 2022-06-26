52 ракетні удари за одну ніч – у орди путіна новий командувач

За даними британських спецслужб керує війною в Україні, тепер командувач ВКС РФ генерал Суровікін. / Фото: Колаж: Сьогодні

Надзвичайно велика кількість ударів по Україні в ніч на суботу, 25 червня, може бути пов'язана з тим, що у російських військ з'явився новий командувач: Сергій Суровікін, очільник ПКС РФ. На такі висновки наштовхують дані Британської розвідки, якими вона поділилася у Twitter 25 червня вранці. Суровікін – жорстока і корумпована людина, як і всі, хто біля керма армії РФ. Бомбардуванням новий командувач, ймовірно, хоче показати свою ефективність.

Під ранок 25 червня окупанти випустили по Україні 52 ракети. Стріляли, судячи з відкритих даних, з двох боків:

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З території Білорусі, найімовірніше з району містечок Наровля та Петриків. Наровля розташована в білоруській частині зони відчуження ЧАЕС, до Києва від неї – 165 км. Ракети X-22 "Буря" запускали з літаків Ту-23М3, які потім повернулися з Наровлі на аеродром "Шайковка" в Калузькій області РФ.

Також ракети, мабуть, запускалися з акваторії Чорного моря.

Зазначимо, що згадані ракети X-22 – це технологія 1958 року, старе барахло. Хоча ракети надзвукові, можуть бути оснащені головкою самонаведення. За іншими джерелами по Україні також було запущено більш сучасні "Іскандери".

Ту-23м3 – російські надзвукові літаки, які застосували для ракетних ударів по Україні вранці 25 червня, перебувають у віданні командувача ВКС РФ, тобто Суровікіна

Така кількість ракетних ударів викликає запитання. Експерти зазначають, що ці удари можуть бути помстою за успішні бойові дії України у Чорному морі.

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Новий командувач мотав термін за торгівлю зброєю

У масштабних обстрілів може бути інша причина. На даний момент, ймовірно, змінилося командування так званої "спецоперації" путіна.

Як повідомила розвідка Британії у Twitter 25 червня, фактично усунуті від керівництва бойовими діями командувач ВДВ генерал-полковник та колишній міністр оборони РФ Андрій Сердюков, а також командувач Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков.

За повідомленнями британської розвідки, наразі війною в Україні фактично керує генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ.

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Простіше кажучи, у Суровікіна під рукою всі літаки і ракети, включаючи надзвукові літаки Ту-23М3, що засвітилися під час обстрілу 25 червня. Як і запущені з них ракети X-22, це також старе барахло, але модернізоване.

Не можна виключати, що прийнявши командування, Суровікін відразу показав, що він є ефективним керівником і стратегом. Саме з цим пов'язані обстріли України.

Суровікін, мабуть, один із найодіозніших путінських генералів. Результати його участі у Сирійській війні потрапили у доповідь Human Rights Watch "Все життя в Ідлібі – мета".

"Наступ супроводжувався десятками артилерійських та авіаційних ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі, що порушували закони та звичаї війни. Постраждали житлові будинки, школи, медичні установи та ринки – місця, де живуть, працюють і навчаються цивільні люди. По населених районах застосовувалися касетні та запальні боєприпаси невиборної дії та бочкові бомби. В результаті загинуло як мінімум 1 600 цивільних осіб, було пошкоджено або знищено цивільну інфраструктуру, оціночно 1,4 млн осіб були змушені залишити свої будинки", – йдеться в цій доповіді.

Саме тоді (2020) Суровікін командував спецоперацією в Сирії. Але під суд, певна річ, не потрапив. Навпаки, Путін вручив йому Героя Росії.

Замість того, щоб віддати під суд генерала Суровікіна за масові вбивства мирних жителів у Сирії, Путін дав йому Героя Росії

Ось ще цікавий момент: у 2012 – 2013 роках Суровікін був переведений на Далекий Схід спочатку начштабу, потім – командувачем військ Східного військового округу. Буряти та якути, які з'явилися на Донбасі 2014 року та звірствували в Бучі 2022 - вони з цього округу.

На посаді командувача Суровікін написав доповідь про загрозу захоплення Японією Курильських островів. Ось із неї фрагмент:

"Великою мірою можна припустити, що після військового втручання в острівну зону місцеве населення за формального оголошення рівних демографічних прав буде поступово витіснене з органів адміністративної влади, бізнесу, системи освіти та приведено до класу дешевої робочої сили".

Цей фрагмент точно відповідає тому, що сталося з громадянами України, які мешкали в Криму та на Донбасі після окупації цих територій Росією. Фактично там відбувся той самий процес – колишні громадяни України поступово витискалися з бізнесу та органів управління. Їх заміняли росіяни. Особливо це було помітно в Криму, який незаконно був включений до складу Росії.

У Суровікіна в біографії ще багато моментів, від яких волосся стає дибки:

У 1991 році під час путчу ДКНС він, будучи ще капітаном, який командував батальйоном Таманської дивізії, особисто розчавив на бронетранспортері трьох пікетувальників під будинком уряду РФ . Пізніше тим трьом пікетувальникам посмертно дали звання Героїв Радянського Союзу. А Суровікіна відправили до Матроської тиші на 7 місяців.

майор Суровікін торгував зброєю та боєприпасами, не маючи на те дозволу . Щоправда, він відбувся легко, у стилі 90-х: позбавлення волі на рік умовно. У 2011 році Суровікін претендував на посаду голови військової поліції ЗС РФ. А тодішній міністр оборони Сердюков (не той, що керував спецоперацією разом із Дворніковим, а інший) йому у призначенні відмовив, мотивуючи тим, що у Суровікіна була судимість . У 1995 році, як з'ясувалося,. Щоправда, він відбувся легко, у стилі 90-х: позбавлення волі на рік умовно.

У 2004 році Суровікін побив свого підлеглого - підполковника Цибізова. Причина – Цибізов на виборах збирався голосувати не за кандидата.

За повідомленнями російських блогерів та медіа, дружина Суровікіна Анна разом із дочкою губернатора Свердловської області (який дружив із генералом) займалася витягуванням коштів з обласного бюджету. А Суровікін погрожував убити блогера, який оприлюднив розслідування щодо цього.

Дворников кудись зник, як Шойгу

Дворнікова призначили керувати операцією лише у квітні. До цього він проявив себе в Сирії, де керував воєнними діями протягом року. За манеру ведення боїв, через яку була величезна кількість жертв серед мирного населення, Дворнікова прозвали "сирійським м'ясником".

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв тоді дуже дивувався цьому рішенню:

"На самому початку, коли Дворнікова було призначено, ми отримали досить цікаві коментарі та оцінки його здібностей або відсутності здібностей від колишніх вагнерівців, які під його командуванням воювали в Сирії. Вони здивувалися, що його було призначено. Сказали, що не може бути такого, щоб хтось повірив, що він стратег — він звичайний алкоголік, і рано чи пізно це зрозуміють. Цілком можливо, що це сталося.

Генерала Дворнікова, якого раніше у Кремлі називали потужним стратегом, від командування війною в Україні тепер фактично усунули, ймовірно, через його алкоголізм

Про те, що Дворнікова збираються усунути від війни в Україні, почали повідомляти ще на початку червня. Але підтвердження тому з експертних чи офіційних кіл не надходило. Однак медіа зазначають, що вже кілька тижнів Дворніков ніде не показується, кудись зник". Так само раніше зник міністр оборони Шойгу.

Сердюкова прибрали через втрати десантури

Про те, що у путіна вирішили усунути також і генерала Сердюкова, 17 червня повідомив Інститут вивчення війни. Але посилався він при цьому на неофіційні групи в соцмережах.

"Якщо ці твердження є достовірними, то на Сердюкова покладають відповідальність за низьку ефективність та великі втрати серед російських підрозділів ПДВ, особливо під час операцій у перші тижні після широкомасштабного вторгнення під Києвом", — зазначають у ISW.



Сердюков керував операцією із захоплення Криму у 2014 році , також брав участь у сирійській операції. І в січні 2022 року очолив операцію ОДКБ для придушення антиурядових протестів у Казахстані.

Генерала Андрія Сердюкова Кремль призначив винним у масовій загибелі російської десантури на полях України

Завдання Суровікіна: удар з півночі, бомбардування Києва

Офіційно про призначення Суровікіна нічого не повідомляється. Та це й не дуже важливо. Заміна одного генерала іншим навряд чи вплине на перебіг війни. Тим більше, що Суровікін вже давно бере участь у керівництві воєнними діями де-факто.

Проте сам факт заміни вказує на те, що у путіна знову змінюють тактику. Що цього разу?

Судячи з офіційних заяв української сторони, зберігається ймовірність того, що Росія спробує почати наступ на північному напрямку – на Чернігів, Суми та Київ.

Також відомо, що Кремль намагається змусити самопроголошеного керівника Білорусі Лукашенка взяти участь у воєнних діях проти України. У такому разі Білорусь та РФ можуть завдати ударів одночасно по кількох північних областях країни – від Харкова до Волині. Однак не надто ймовірно, що ця кампанія принесе їм успіх.

Одночасно зберігається висока небезпека ракетних ударів по Києву. Про це регулярно говорять експерти та представники влади.

Так, Олексій Арестович за кілька днів до обстрілу 25 червня попереджав про ймовірність ракетних обстрілів . Він також зазначав, що Київ, включаючи його центральні райони, наразі перебуває у зоні ризику.



Подробиці "нічного жаху" 25 червня

На Чернігівщині було обстріляно селище Десна, де розташовується легендарний вишкіл Сухопутних військ ЗСУ. Попередньо там обійшлося без жертв, повідомляє оперативне командування "Північ" ЗСУ.

По Житомирській області було випущено 24 ракети. На околицях Житомира постраждали кілька військових частин та військових об'єктів. Там є жертви. Саме місто не постраждало.

На Львівщині удар припав по військовому об'єкту у Яворівському районі. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, удару було завдано з боку Чорного моря. Дві ракети вдалося збити, але чотири досягли цілей. Постраждали четверо людей, але вбитих немає.

На Миколаївщині ворог бив по обласному центру та кількох об'єктах у Миколаївському районі. Також артилерійського обстрілу зазнав Баштанський район. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Дві ракети були направлені по Хмельниччині. Однак обидві були збиті на околицях Кам'янця-Подільського.

Телеведучий Олексій Бурлаков розповів глядачам "Україна 4.5.0." всі деталі нічного жаху . Подробиці – у відео.