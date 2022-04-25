Арестович: Думаю, за підсумками війни Луганськ та Донецьк повернуться під контроль України

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Україна прожене Росію зі своєї території будь-яким способом – дипломатичним чи військовим, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю 24 каналу.
"Війська російських окупантів підуть з території України. Ми проженемо їх тим чи іншим способом: або військовим шляхом, або дипломатичним завдяки переговорам", – сказав він.
За його словами, Україна отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
"Думаю, за результатами цієї війни Донецьк та Луганськ перейдуть під наш контроль", – сказав Арестович.
Також радник голови ОП припустив, що активний наступ окупантів на Донбасі триватиме максимум 2–3 тижні. Можливо, це також закінчить активну фазу війни.
Війна в Україні
- Російські військові завдали ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще сім отримали поранення різного ступеня важкості.
- У Луганській області на Великдень російські військові втретє влучили у нафтопереробний завод. Також вони обстріляли житлові будинки у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірському.
- Внаслідок обстрілів загинуло 5 мирних жителів Донецької області — 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади та 1 у Новомихайлівці. Крім того, 5 цивільних було поранено. У Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які отримали поранення в Луганській області.
- Ворог б'є без розбору у житлові райони та будинки Харкова, руйнуючи міську інфраструктуру. Вже зруйновано 2195 будинків харків'ян із восьми тисяч.
- Напередодні православного Великодня окупанти обстріляли Одесу ракетами. Внаслідок цього загинули 8 мирних жителів, серед них тримісячна дитина, поранено 18 людей.