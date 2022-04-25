Арестович: Думаю, за підсумками війни Луганськ та Донецьк повернуться під контроль України

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Україна прожене Росію зі своєї території будь-яким способом – дипломатичним чи військовим, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю 24 каналу.

"Війська російських окупантів підуть з території України. Ми проженемо їх тим чи іншим способом: або військовим шляхом, або дипломатичним завдяки переговорам", – сказав він.

За його словами, Україна отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

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"Думаю, за результатами цієї війни Донецьк та Луганськ перейдуть під наш контроль", – сказав Арестович.

Також радник голови ОП припустив, що активний наступ окупантів на Донбасі триватиме максимум 2–3 тижні. Можливо, це також закінчить активну фазу війни.

Війна в Україні