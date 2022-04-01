Арестович: По Бєлгороду могли вдарити російські війська

Арестович заявив, що всю відповідальність за те, що відбувається на території РФ, несе керівництво РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українській стороні нічого не відомо про вибухи в російському Бєлгороді.

Про це він розповів в ефірі програми "Фейгин LIVE".

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"Бєлгород — це місце, де концентруються війська, які перекидаються під Ізюм, там проміжна база. Поповнюються боєприпасами, відновлюються, заправляються і їдуть туди по великому кругу — від Куп’янська на Ізюм та намагаються атакувати наші війська. І з ними там щось почало відбуватися. То склад боєприпасів, то склад палива, то "точку" зіб’ють над містом звідкись, за заявами російської сторони", — сказав Арестович.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що Україні про події в російському місті нічого не відомо.

"Одразу скажу, що нам про це нічого не відомо, окрім офіційних повідомлень російської сторони. І ми думаємо, що усю відповідальність за те, що відбувається на території РФ, несе керівництво РФ… Може, хтось курив у невдалому місці, а вертольоти повз летіли. Може, це російські війська вдарили. Видати за якусь диверсію, а потім, щоб не їхати на українську територію — я їх розумію, вони тут зазвичай помирають. Якась біда там твориться вже третю добу. Нас там точно немає, я б перевірив техніку безпеки", — зазначив Арестович.

Вибухи сьогодні

Російські прокремлівські ЗМІ повідомляють, що в Бєлгородській області впав снаряд. За їхньою інформацією, "випущений з боку України снаряд" впав у селі Микільське Бєлгородської області.