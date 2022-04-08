Арестович: Після війни Росія знову нападе на Україну – це 99%

Олексій Арестович: "Путін спробує реалізувати другий раунд, щоб поквитатися з Україною" Фото: колаж "Сьогодні"

Після завершення війни з Україною Росія може повторити спробу вторгнення. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів Євгену Кисельову в ефірі марафону FREEDOM на YouTube-каналі Україна 24.

За його словами, після того, як в Україні настане мир, життя в нашій країні буде схоже на життя в Ізраїлі, в якому протягом багатьох років звучать повітряні тривоги та люди перебувають у постійній готовності до атак.

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"Я практично впевнений, що ми тепер постійно житимемо в серії обмежених інцидентів, дрібних сутичок. Те, що вони протягом року, двох або ще кількох років спробують реалізувати другий раунд, поквитатися, це 101%. Ну добре, 99", – заявив Арестович.

Водночас радник Офісу Зеленського зазначив, що наступний напад Росії вже не буде таким масштабним, тому що у неї не вистачить для цього сил.

"Наприклад, ми зараз відстоимо Маріуполь, спроба його взяти – цілком можлива. Спроба нас відрізати від Азовського моря – цілком можлива. Нова спроба взяти Харків – можлива. Прикордонні інциденти. Ми новий Ізраїль у цьому сенсі. Ось так тепер доведеться жити, ростити дітей та будувати плани", – підсумував Арестович.

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Раніше Олексій Арестович заявив, що президент Росії Володимир Путін бажає завершити війну з Україною, але не хоче виглядати таким, що програв.

Також, за його словами, чергова спроба окупантів вторгнутися до Києва виявиться безумством.