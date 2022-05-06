Арестович: РФ спробує захопити "Азовсталь" до 9 травня

Арестович про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Ворог зараз намагається добити захисників "Азовсталі". Росіяни намагатимуться захопити підприємство до 9 травня.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексі Арестович на брифінгу.

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"Я думаю, що вони намагаються це зробити до 9 травня, щоб принести Володимиру Путіну президенту РФ "подарунок на блюдечку", але сподіватимемося, що це не вийде", – каже він.

За його словами, захисники "Азовсталі" ведуть дуже нерівний бій із переважаючими силами супротивника, який використовує і далеку авіацію, і армійську авіацію, і фронтову авіацію, і танки, і наземну артилерію, і вогонь із кораблів.

Він додав, що влада докладає величезних зусиль, щоб допомогти воїнам "Азовсталі" політико-дипломатичним шляхом: він єдиний можливий.

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Ракетний удар по Києву

У Києві в результаті ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу сталося займання у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано п'ять осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучалися 12 од. пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС", – йдеться в повідомленні ДСНС.

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