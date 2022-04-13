Баканов: Медведчука у формі ЗСУ намагалися переправити через кордон та передати ФСБ

Далеко Медведчук не втік. Баканов розповів, куди збирався політик / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голову партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Володимира Путіна Віктора Медведчука затримали під час спроби переправитися через кордон України, де на нього чекали співробітника ФСБ. Російська спецслужба організувала цю операцію разом із криміналітетом України. Втеча готувалась по воді через невизнане Придністров'я.

Про це розповів голова СБУ Іван Баканов в ефірі "Україна 24" у рамках телевізійного марафону.

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Що відомо

"Медвечука під виглядом учасника ВСУ хотіли довезти човном до кордону, де на нього чекала група, яка мала переправити його до Москви. СБУ затримало Медвечука на шляху від Києва на виїзді з області. Його супроводжували українські правоохоронці, які відповідатимуть за свої дії", – заявив Баканів.

Голова нашої спецслужби зазначив, що поки що не може надати всіх деталей операції із затримання цінного злочинця.

"Це була складна, небезпечна спецоперація, яка тривала більше місяця. Президент дав завдання. Було проведено багато аналітичної, агентурної роботи. Нам протистояв не просто Медведчук, ФСБ прагнуло вивезти кума Путіна за кордон. Для цього залучили лідерів злочинного світу та корумпованих правоохоронців. ФСБ вкидала дезінформацію, організовували фальшиві маршрути, щоб ми пішли хибним слідом. Навіть готували псевдо-Медведчуків. Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання", – розповів Баканов.

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Справа кума